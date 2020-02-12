Mamak Köstence’deki gecekondu sakinlerinin yaşam koşulları kışın bastırmasıyla iyice ağırlaştı. Yaşlı eşi ve hasta oğluyla yaşadığı yarı yıkık gecekondunun şebeke hattı soğuktan donan Zeynep teyze, ihtiyaçlarını taşıma suyla karşılamaya çalışıyor.

ASKİ GÖREVE

Oğlunun hasta olduğu için çalışamadığını, 70 yaşındaki eşinin maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını anlatan Zeynep teyze, su elektrik gibi en temel ihtiyaçlarda yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı: “Evimize gelen su hattı sürekli patlıyordu. Geçen aylarda ASKİ boruları değiştirdi. Ancak borular toprak altı yerine toprak üstünden çekildi. Bundan olsa gerek sular dondu. 15 gündür evimizde su yok. Taşıma suyla evi döndürmeye çalışıyoruz. Elektrik ise sürekli gidip gidip geliyor.”

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

“Acil suyumuzun açılmasını bekliyoruz. Ayrıca 2-3 seneye kadar Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alıyorduk; fakat oğlan o zamanlar çalışıyordu sigortalı diye yardımı kestiler, bir senedir yardım alamıyoruz. Geçen yine başvurdum sağ olsunlar gıda kolisi getirdiler, kömür gelecekti ama henüz gelmedi. Devletimizden yardım bekliyoruz.”

Mamak’ta Kentsel Dönüşüm Projesi’nin sürdüğü mahallelerdeki her beş gecekondudan neredeyse dördü yıkılmış durumda. Bölgede yıkılmayı bekleyen gecekondularda ise yaşam zor da olsa devam ediyor. Pek çok vatandaş, maddi imkânsızlıktan veya ilgili kurumlarla çeşitli sebeplerden dolayı henüz anlaşma sağlayamadığından gecekondularında yaşamlarını sürdürüyor. Çevrelerindeki yıkık gecekonduların arasında yaşamaya çalışan bu vatandaşlar, zorlu yaşam koşulları nedeniyle temel ihtiyaçlara dahi ulaşmakta güçlük çekiyor. Dondurucu kış aylarının yaşandığı bugünlerde vatandaşların çilesi ikiye katlanmış durumda.

İŞTE ONLARDAN BİRİ

Köstence Mahallesi’nde yaşlı eşi ve hasta oğluyla yaşadığı yarı yıkık gecekondunun şebeke hattı soğuktan donan Zeynep teyze, günlerdir ihtiyaçlarını taşıma suyla gidermeye çalışıyor.

Bazı bölümleri yıkılmış bir gecekonduda oturan 60 yaşındaki Zeynep Kılıç, yaşadığı zorlukları gazetemize anlattı. Dik bir yamacın eteğinde, çevresindeki yıkık gecekondulara aldırış etmeden eşi ve oğluyla zorlu bir yaşam mücadelesi verdikleri söyleyen Kılıç, “Rahmetli babamdan kalan bu yıkık dökük hanemize sadece 70 yaşındaki eşimin maaşı giriyor. Maaşın yarıya yakını da borçlara gidiyor. Oğlum hayati bir hastalık geçirdi, yeni yeni iyileşiyor, onun için eve katkı sağlayamıyor. Başka bir eve de çıkmaya gücümüz yetmiyor, mecbur yanımızda komşumuzun dahi olmadığı bu gecekonduda yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

ÇEVRESİNDE KİMSE KALMADI

Köstence Mahallesi 1355. Sokak 41. Numara’da 20 yılı geçkindir oturduklarını anlatan Kılıç, “Kentsel dönüşüm başlayınca çoğu kira bedeli aldığı için buradan gitti, kimi de ev aldı buraları terk etti. Bizim böyle bir imkanımız olmadı. Burada bizim gibi çok az sayıda aile kaldı. Çevrede kimse kalmadığı için hayatımız daha da zorlaştı. Şimdi en yakın komşum bana metrelerce uzakta. Bir başımıza kaldık. Önceden evimizin yolu olan dik rampadan çıkabiliyorduk şimdi yaşlılık döneminde çıkmakta zorlanıyoruz, ama elimizden de bir şey gelmiyor” diye konuştu.

TEMEL İHTİYAÇLARA ULAŞMAKTA ZORLUK ÇEKİYORLAR

Zeynep Kılıç, evin elektrik, su gibi temel ihtiyaçları konusunda da sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Evimize gelen su borusu, hattın eski olmasından ötürü sürekli patlıyordu. Geçen aylarda ASKİ ekipleri boruları baştan değiştirdi. Ancak su boru hattını toprak altı yerine toprak üstünden verdi. Böyle olunca da borudaki su dondu ve 15 günü aşkındır evimizde su yok. Taşıma suyla evi döndürmeye çalışıyoruz. Yaşlı çiftiz çok zorluk çekiyoruz.

Elektrik ise sürekli gidip gidip geliyor.”

YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Yetkililerden yardım talebinde bulunan Zeynep Kılıç, “Acil olarak su sorunumuzun giderilmesini bekliyoruz. Ayrıca 2-3 seneye kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alıyorduk; fakat oğlan o zamanlar çalışıyordu sigortalı diye yardımı kestiler, bir senedir yardım alamıyoruz. Geçen yine başvurdum sağ olsunlar gıda kolisi getirdiler, kömür gelecekti ama henüz gelmedi. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.



OSMAN/AKDOĞAN/İLKSAYFA