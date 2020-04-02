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Zorlu yaşam mücadelesi

Pursaklar’da bir binanın bodrum katında yaşayan Menekşe S., 3 küçük kızı ve bir aylık hasta bebeği ile zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. İddiaya göre şiddet gördüğü eşinden ayrılan kadın, hayırseverlerin destekleriyle geçiniyor. 
Zorlu yaşam mücadelesi

Pursaklar Saray Fatih Mahallesi’nde yaşayan Menekşe S. 3 kızı ve bir aylık hasta bebeği ile zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Hiçbir geliri olmayan 5 kişilik aile, mahalledeki komşularının destekleriyle geçinmeye çalışıyor.

ŞİDDETE MARUZ KALDI
Kahramanmaraşlı 30 yaşındaki Menekşe S. Elbistan’da daha çocuk yaşta iken evlendi. 17 yaşında ilk çocuğunu kucağına alan genç kadın, yıllar içinde iki kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Şu an 13, 11 ve 8 yaşlarında üç kız çocuğu olan genç kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandı. Genç kadın bir süre çocuklarıyla birlikte yaşadıktan sonra tanıştığı başka bir adamla imam nikahı ile evlendi. İkinci eşinden hamile kalan kadın, iddiaya göre şiddete maruz kalınca sol tarafından felçli olan engelli annesinin yanına yerleşti. Babasını 8 yıl önce kanserden kaybeden kadın 3 çocuğu ve karnındaki bebeği ile annesinin yanında kalmaya başladı. Burada birtakım ailevi sorunlar yaşayan kadın, çareyi annesinin evini terk etmekte buldu. Bunun üzerine Ankara’daki bir akrabasının çağrısı üzerine yeni bir hayat kurmak için yaklaşık 6 ay önce çocuklarıyla birlikte Pursaklar’a göç etti. 

KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE EVLERE TEMİZLİĞE GİTTİ 
Bir süre buradaki akrabasının yanında kalan genç kadın, tek başına ayaklarının üstünde kalabilmek için gebe olmasına rağmen evlerde temizlik yapmaya başladı. Kazandığı para ile bir bodrum katındaki kapıcı dairesini kiralayarak çocuklarıyla birlikte buraya yerleşti. Başvurusu üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi evi dayadı, döşedi. Çocuklarıyla birlikte yeni bir hayatın kapısını aralayan genç kadın, gebeliğinin son 2 ayı riskli geçmesi üzerine çalışamadı. Akrabasının ve mahalledeki komşularının destekleriyle geçimini sağlamaya başladı. 

YENİ DOĞAN HASTA BEBEĞİ NEDENİYLE ÇALIŞAMIYOR 
Bir ay önce Altındağ’daki Dr. Sami Ulus Hastanesi’nde erkek çocuğunu dünyaya getiren kadın, bebeğinin dışkısını yapamamasından dolayı yaşadığı zorluklar ikiye katlandı. Bebeğine hemen cerrahi müdahalede bulunuldu. Ameliyat sonrası bebek 20 gün yoğun bakımda kaldı. Bebek geçtiğimiz günlerde taburcu edildi. Bebeğin yaklaşık 6 ay tedavi süreci devam edeceği için anne, evladının yanından bir an olsun ayrılamıyor. Şu an hiçbir geliri olmayan, 3 çocuğunun toplam 750 liralık nafakalarını dahi alamayan kadın, hayırseverlerin destekleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. 350 TL olan kiralarını da yardımseverler karşılıyor.  

YARDIM BEKLİYOR
Devletin ilgili kurumlarına yardım için başvuruda bulunduklarını; ancak evde tespit için korona virüs salgınından dolayı yaşanan yoğunluk nedeniyle kimsenin henüz gelmediğini anlattı. 5 kişilik ihtiyaç sahibi aile; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar Kaymakamlığı ve Pursaklar Belediyesi’nden destek bekliyor.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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