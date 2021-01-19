  • BIST 1.568
  • Altın 442,267
  • Dolar 7,4598
  • Euro 9,0337
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul -1 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -6 °C
»

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde değişiklikleri içeren tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

Değişikliklere göre, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.

Sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.268 lira, diğerleri için 874 lira olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.134 lira ve 782 lira düzeyinde bulunuyordu.

Öte yandan, tebliğe prim indirimi ve teminat başlıkları altında iki ayrı geçici madde de eklendi. Bu kapsamda, teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 arasında bulunan sigorta sözleşmeleri için tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu da bu indirim oranını yeniden belirleme ve söz konusu tarihten önce indirim uygulamasını kaldırma yetkisine sahip olacak.

Tebliğin yayımlanmasından önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu tebliğ kapsamındaki teminatlara tabi olacak.

1 Ocak 2021'den itibaren geçerli kılınan tebliğ hükümlerini, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı yürütecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhvan'dan 'Mursi'nin varislerinin de olduğu 89 üyesinin mallarına el konulması' kararına tepki19 Ocak 2021 Salı 11:07
  • ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen ekonomi için 'daha fazla destek' çağrısında bulunacak19 Ocak 2021 Salı 11:06
  • Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 3 milyon 300 bini geçti19 Ocak 2021 Salı 11:05
  • Gaziantep merkezli 15 ilde DEAŞ operasyonu: 35 gözaltı19 Ocak 2021 Salı 10:58
  • Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürecek19 Ocak 2021 Salı 10:55
  • Türkiye, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciğine Kubis'in atanmasını memnuniyetle karşıladı19 Ocak 2021 Salı 10:55
  • İşkence yaptığı eşi tarafından öldürülen Ramazan İpek'ten, 'en ölümcül mermi' paylaşımı19 Ocak 2021 Salı 10:40
  • Jandarmadan driftli evlilik teklifine 78 bin 137 lira ceza19 Ocak 2021 Salı 10:36
  • Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı19 Ocak 2021 Salı 10:29
  • HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler göreve başlıyor19 Ocak 2021 Salı 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti