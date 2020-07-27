Zorunlu Emeklilik mağdur ediyor

Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü 4/B’li sözleşmeli personelin mağdur edildiğini söyleyerek, “Emekli olmak istemeyenlere diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi 65 yaşına kadar çalışma hakkı verilsin” dedi.

Emeklilikte getirilen yeni düzenlemelerin zor şartlarda geçinen vatandaşları daha da zor durumda bırakacağını söyleyen Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, düzenlemede birçok yanlış bulunduğunu ifade etti. Kamu çalışanlarına istedikleri yaşta emekli olabilme hakkı verildiğini hatırlatan Güçlü, 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilen kamu çalışanlarına da aynı hakkın verilmesini talep etti.

“ZORLAMA OLMAMALI”

Güçlü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Erken yaşta insanlar emekli oluyorlar ve ülke ekonomisine zarar getiriyorlar diyerek binlerce EYT’liyi karşısına alan siyasi iradenin 2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile 4/C ile geçici personel iken 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilen binlerce insanın bir kısmını da erken yaşta emekli olmaya zorlaması tutarlı bir istihdam politikası değildir.”

“ZOR DURUMA SOKACAKTIR”

“Şöyle ki 696 sayılı KHK ile 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilen kamu çalışanı eğer 19 yaşında işe başlamış ise elli yaşın üzerine çıktığı andan itibaren emeklilik günlerini doldurduğu andan itibaren zorunlu olarak emekliye sevk edileceklerdir. Yapılan bu düzenlemenin sonuçları iki üç yıl sonra yaşanmaya başlayacaktır. Ülkemiz şartlarında bu uygulamanın hayata geçirilmesi zaten zor şartlarda geçinen insanları emekli ederek daha da zor durumu sokacaktır.”

“65 YAŞINA KADAR HAK VERİLSİN”

“Yapılması istenilen düzenleme açık ve nettir. Bu durumda olan 4/B’li sözleşmeli personel statüsüne geçirilen kamu çalışanlarına yine istedikleri takdirde emekli olma imkânı verilmeye devam ederken emekli olmak istemeyenlere de diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi 65 yaşına kadar çalışma hakkının verilmesidir. Alanda bu yönde düzenleme yapılmasına dair ciddi bir talep söz konusudur. Yetkililerden bu yönde çalışma yapılması adilane bir çözüm olacaktır.”



Emrah Özcan/İLKSAYFA