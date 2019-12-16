"Zuhal Olcay konseri" festival programından çıkarıldı

Çankaya Belediyesi, gazetemizin gündeme getirdiği “Zuhal Olcay konseri”ni festival programından çıkardı.

Çankaya Belediyesi, gazetemizin gündeme getirdiği “ Zuhal Olcay konseri ”ni festival programından çıkardı.

PROGRAM DEĞİŞTİ

Belediye düzenlediği festivalin açılış konserinde sahneye, Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş Zuhal Olcay’ı çıkarmaya hazırlanıyordu. Gazetemizin olayı “Ödül gibi sahne” haberiyle gündeme getirmesi üzerine, vatandaşlardan belediyeye tepki yükselmişti. Belediye, festival programında değişikliğe giderek, listeden Zuhal Olcay konserini çıkardı.

Olayı böyle duyurmuştuk

CHP’li Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi, gazetemizin haberleri üzerine, tepki çeken Zuhal Olcay konserini festival programından çıkardı.

Belediye düzenlediği festivalin açılış konserinde sahneye, Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş Zuhal Olcay’ı çıkarmaya hazırlanıyordu. Gazetemiz olayı “Ödül gibi sahne” haberiyle gündeme getirmiş, vatandaşlardan belediyeye “Başka sanatçı mı yok da, ülkenin Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş biri sahneye çıkarılıyor” tepkileri yükselmişti.

TESADÜF OLAMAZDI

Bunun tesadüf olamayacağı, kasıtlı olarak Cumhurbaşkanı’na hakaretten mahkum olmuş bir ismin sahneye çıkarılarak ödüllendirilmek istendiği yorumları yapılmıştı.

Başkan Taşdelen, bu konularda sorular yöneltmek istediğimiz görüşme talebimizi cevapsız bırakmıştı.

PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Ancak Çankaya Belediyesi, gazetemizin haberleri üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Belediye, o konseri festival programından çıkardı.

BOŞ BIRAKILDI

Çankaya Belediyesi 1. Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali düzenliyor. 18 Ocak’ta başlayıp, 22 Ocak’ta sona erecek olan festivalin ilk günü için, açılış konuşmaları ve plaket töreninin ardından kokteyl verileceği ve kısa film gösterisi yapılacağı, daha sonra da açılış konserinde sahneye Zuhal Olcay’ın çıkacağı duyuruldu. Gazetemizin sözkonusu haberleri üzerine Belediye’nin resmi internet sitesinden yapılan bu duyuruda değişikliğe gidildi. Yeni duyuruya göre, festivalin ilk günü sadece Açılış Töreni ile Kısa Film Gösterimi yapılacak, Zuhal Olcay konseri olmayacak.

11 AY 20 GÜN HAPİS

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası geçtiğimiz Temmuz ayında Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onanmıştı.

YUSUF SAĞLAM/İLKSAYFA-

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