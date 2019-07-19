Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

Sanatçı Zuhal Olcay'ın, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezas Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

DAVA AÇILMA SÜRECİ İHBAR İLE BAŞLAMIŞTI

Zuhal Olcay'a dava açılması süreci bir ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede, Zuhal Olcay'ın "cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Olcay'ı "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 10 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı. Erdoğan'ın avukatları ise Ceza Dairesi'nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti.