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Zuharatbaba türbesinde sınav duası yoğunluğu

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sabah saatlerinden itibaren çok sayıda kişi, Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi'nde dua etti
Zuharatbaba türbesinde sınav duası yoğunluğu

Yaklaşık 2 milyon gencin, iyi bir gelecek için ter dökeceği yarın ve pazar günü yapılacak üniversiteye giriş sınavı öncesinde çok sayıda veli,  Bakırköy'de bulunan Zuhurat Baba Türbesi'ne dua etmeye koştu. Adayların anneleri ve yakınları çocuklarının iyi bir üniversite kazanması için dua etti. Türbeye gelenler arasında sınava girecek olan üniversite adayları da vardı.  Bazı vatandaşların türbede Kuran okurken bazı vatandaşların ise uğur getirmesi  çocuklarının sınavda giyeceği eşyalar ile sınavda içeceği suyu türbenin üzerine koyması dikkati çekti.

Türbeye gelen Hacer Tırman, "Komşumun oğlu sınava girecek ona dua etmeye geldim. İstanbul'u istiyor. İnşallah Allah nasip ederse. İyi bir üniversite olursa inşallah. onun için geldik" dedi. İkinci defa sınava girdiğini ve sınavda başarılı olmak için dua etmeye geldiğini ifade eden genç bir kız da  "İstanbul Teknik Üniversitesi uzay mühendisliğini istiyorum" diye konuştu. Yarın sınava girecek yeğeni için dua etmeye gelen bir kadın ise , "Yarın ilk defa sınava girecek. Rabbim bütün gençlerimize zihin açıklığı versin. İstanbul'da mühendislik istiyor" dedi.

Annesi ile birlikte türbeye gelen Yusuf Yıldızoğlu, "Yarın sınava gireceğim. Samsun uçak mühendisliğini istiyorum" derken annesi Esengül Yıldızoğlu ise, "Oğlumla beraber geldim. İnşallah önce Allah'tan sonra Zuhurat Baba'nın etkisiyle olacak. Çok çalıştı. inşallah heyecanlanmaz" diye konuştu.

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