  • BIST 123.096
  • Altın 295,741
  • Dolar 5,9086
  • Euro 6,5519
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -5 °C
»

Zürafa Şakir 'baba' oluyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişi zürafa "Selvi" ile buluşan "Şakir" isimli zürafa, baba oluyor.
Zürafa Şakir 'baba' oluyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde dişi zürafa "Selvi" ile buluşan "Şakir" isimli zürafa, baba oluyor.

Hayvanat bahçesine getirildiğinde 3 yaşında olan "Şakir" için eş bulma çalışmaları uzun süre sonuç vermemişti. "Şakir", 16 yıl sonra 2016 yılında dişi zürafa "Selvi"nin Kayseri'den Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirilmesiyle yalnızlıktan kurtulmuştu. Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan "Şakir", 1 aylık hamile eşi Selvi'den yavru bekliyor.

Anne zürafaya özel menü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selvi'nin getirildiği andan itibaren 24 saat takip edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şakir ile Selvi'yi birleştirdik. Selvi önce kızgınlık gösteriyordu ama şimdi göstermiyor. Bu da gebe olduğunu bize gösteriyor. Zürafalarda yaklaşık 15 aylık bir gebelik süresi var. Bu 450 güne karşılık geliyor. Biz Selvi'yi daha zengin, gebeliğe uygun besinlerle beslemeye başladık. Özellikle protein yönünden zengin ve kendisine daha çok enerji verecek gıdalar veriyoruz özenle. Konusunda uzman veteriner arkadaşlarımız sürekli kendisini takip ediyor."

Yavrunun ismi anketle belirlenecek

Özsöyler, Türkiye'de ilk defa bir zürafanın doğum yapacağını, bunun için ayrıca heyecanlı olduklarını ifade ederek "Doğum olursa inşallah bunu Türkiye ile paylaşacağız. Çünkü Şakir ve Selvi ülkeye mal olmuştur. Doğacak yavrunun ismi için bir anket çalışması yapacağız. Halkımız hangi ismi uygun görürse o ismi vereceğiz. Doğacak yavru, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni maskotu olacak." dedi.

Özsöyler, doğacak yavruyu düzenleyecekleri bir kutlamayla ziyaretçilere göstereceklerini de kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeşilçam'ın 'Dişi Kavuklu'su: Ayşen Gruda22 Ocak 2020 Çarşamba 16:52
  • Dolmabahçe Sarayı'nın duvarından asırlık gazete çıktı22 Ocak 2020 Çarşamba 16:50
  • Diyarbakır’da kış mevsiminde köyde yaşam22 Ocak 2020 Çarşamba 15:48
  • Phalaenopsis Amabilis Orkide22 Ocak 2020 Çarşamba 15:44
  • Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor22 Ocak 2020 Çarşamba 12:36
  • İzmir'de pizzalar karardı, müşteriler şaşırdı22 Ocak 2020 Çarşamba 10:22
  • Karadeniz’de ekiplerin zorlu kar mücadelesi22 Ocak 2020 Çarşamba 10:10
  • Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu22 Ocak 2020 Çarşamba 09:59
  • Konyalı terziden mini kıyafetler22 Ocak 2020 Çarşamba 09:53
  • Ordu’da domuz gribi can aldı22 Ocak 2020 Çarşamba 05:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti