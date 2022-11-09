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2.000 Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar Mamak’ta başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 2.000 Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar Mamak’ta başladı. Mamak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü proje kapsamında Gökçeyurt Köy Yaşam Merkezi de çiftçilere eğitim vermeye başladı.
2.000 Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar Mamak’ta başladı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Köy Yaşam Merkezlerinde eğitimler verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet ve Kongre Merkezinde yaptığı açılış töreni ile hayata geçirilen projeyle 2.000 Köy Yaşam Merkezi açılarak köylerde her yaştan vatandaşa eğitim vermeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Mamak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Mamak Gökçeyurt Mahallesinde çalışmalara başlayarak çiftçiye bakanlığın desteklerini anlattı. Eğitim boyunca çiftçilerinde sorunları dinlenerek çözüm arandı.

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GELENEKLE GELECEĞİ BULUŞTURAN PROJE

2000 Köy Yaşam Merkezinin açış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının bir kısmında şu konulara değinmişti; “Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik bir yatırım olarak görüyorum. Evlatlarımızı yarının geleceğine hazırlıyoruz. Köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Milli Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Sıradan bir memurluktan öte vatan görevi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Köy Yaşam Merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde devam etti; "Meclis’te ve Kabine’deki arkadaşlarımızla Türkiye Yüzylı’nı adım adım inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı 85 milyonun tamamıdır. Bu program ülkemizin tamamının eseri olacaktır. Dün Avrupa’nın hasta adamı olarak görülen bir milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, önümüze çıkan engelleri nasıl birlik içinde aştıysak, Türkiye’yi nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı’nı da bugün beraber hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuza özellikle siz muhtarlarımız ve öğretmenlerimizin güçlü desteğini bekliyorum. Sizlerle bu yolculuğa devam edeceğiz. Öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir proje başarılı olamaz.”

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA

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