2 Kasım yani yarın okullar tatil mi? Öğretmenler iş mi bırakıyor?

Sosyal medyada “yarın zil çalmayacak” gibi etiketlerle twit’ler atılarak, 2 Kasım Çarşamba günü öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapacağından söz ediliyor. Bu iddialar doğru mu; 2 Kasım’da yani yarın okullar tatil mi? Öğretmenler iş mi bırakıyor?

Sosyal medyada “yarın zil çalmayacak”, “memur haykırıyor”, “iş bırakmaya bir gün kaldı” gibi etiketlerle twit’ler atılarak, 2 Kasım Çarşamba günü öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapacağından söz ediliyor. Bu iddialar doğru mu; 2 Kasım’da yani yarın okullar tatil mi ? Öğretmenler iş mi bırakıyor ?

Geçtiğimiz günlerde Eğitim Sen ve Eğitim İş öncülüğünde bir grup eğitim sendikası Başkent Öğretmenevi’nde biraraya gelerek, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kariyer sınavlarının iptal edilmemesi halinde eğitimciler olarak 2 Kasım günü iş bırakacaklarını açıklamışlardı.

İŞTE O SENDİKALAR

Açıklamaya katılan sendikalar şöyleydi: Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası…

Toplam 12 eğitim sendikasının aldığı ortak karar doğrultusunda; 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerinde kokart takılması ve 26 Ekim günü ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunması kararlaştırıldığı, bu talep ve uyarılara rağmen düzenleme yapılmaması halinde; öğretmenlerin 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı ifade edilmişti.

Sosyal medyada “yarın zil çalmayacak”, “memur haykırıyor”, “iş bırakmaya bir gün kaldı” gibi etiketlerle atılan twit’lerde sözkonusu 12 eğitim sendikasının eylemine atıfta bulunuluyor.

2 Kasım Çarşamba günü öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapacağı ifade ediliyor.

Eyleme, sadece Eğitim Sen ve Eğitim iş gibi sendikalara üye öğretmenlerin katılacağı belirtilirken, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmiş değil. 2 Kasım’da okulların tatil olup olmadığı konusunda da herhangi bir açıklama yapılmadı.

TATİL YOK, DERS SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre ise, okulların tatil olması sözkonusu değil. Eyleme katılacak öğretmenlerin derslere girmemesi bekleniyor, ders süreci devam ediyor.

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