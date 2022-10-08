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2022 Kaman Ceviz Festivalinde belirlendi: İşte en iyi ceviz bahçesi

İnce kabuğu, lezzeti ve yağ oranı ile dünyaca ünlü Kaman cevizinde hasat ve festival hareketliliği yaşanıyor. Bu yıl 31.’si düzenlenen Kaman Ceviz Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan “En eyi ceviz bahçesi” yarışmasında dereceye girenler belli oldu.
2022 Kaman Ceviz Festivalinde belirlendi: İşte en iyi ceviz bahçesi

İnce kabuğu, lezzeti ve yağ oranı ile dünyaca ünlü Kaman cevizinde hasat ve festival hareketliliği yaşanıyor. Türkiye’de ceviz denildi mi ilk akla gelen yer olan Kırşehir Kaman’da ceviz festivali başladı. 8 Ekim’de başlayan 2022 Kaman Ceviz Festivali’nde en iyi ceviz bahçesi yarışması yapıldı.  Kaman’daki ceviz bahçeleri arasından “en iyi ceviz bahçesi”nin seçildiği yarışmada, dereceye giren ceviz bahçeleri açıklandı. 

Bu yıl 31.’si düzenlenen Kaman Ceviz Kültür Sanat Festivali kapsamında yapılan “En İyi Ceviz Bahçesi” yarışmasında dereceye giren yarışmacılar şöyle:

Hanım Çakır: Kargın Selimağa Köyü

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Hasan Kılınç: Yukarı Çiftlikli Köyü, 

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Özdilek Maraş: Savcılı Meryem Kaşı

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Kaman en iyi ceviz bahçesi yarışmasında dereceye giren bu 3 isimden, Hasan Kılınç ilk sıdara, Özdilek Maraş 2. sırada, Hanım Çakır ise 3. sırada yer aldı. 

VATANDAŞLARA UYARI

Festival alanında gerek ilçe merkezinden gerekse değişik köylerden vatandaşlar yetiştirdikleri cevizlerin satışını yapıyor. Hakiki Kaman cevizi almak isteyen vatandaşlardan, şehir dışlarından buraya gelenler oluyor. İlçe dışından buraya ceviz getirip Kaman cevizi diye satmaya çalışanlar olduğu belirtilirken, Belediye ve yerli yetiştiriciler hakiki Kaman cevizi konusunda şu uyarılarda bulunuyor:

“Bizim burda, Kaman'da bile Kaman cevizi adı altında Ukrayna ve Gürcistan'dan getirilen yabancı cevizler satıldı. Özellikle yol üzerinde birçok kişi ceviz satıyor. Vatandaşlar bildikleri yerlerden, sertifikası olan üreticilerden alışveriş yapsınlar. Cevizin Kaman cevizi olup olmadığını lezzeti ve ince kabuğundan anlarsınız, bunlara dikkat edilmeli.” 

FESTİVAL PROGRAMI

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen Kaman ceviz festivalinde kortej yürüyüşü, açılış konuşmaları, müze ziyaretleri, Kaman ve ceviz temalı şiir yarışmaları yapılıyor, ünlü sanatçılar konser veriyor. 

 

Gazete İlksayfa

 

 

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