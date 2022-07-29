5G dönemi başlıyor! İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek programda, 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşıyor.

Bakan Karaismailoğlu, "Halkımızın 5G teknolojisine ulaşmasına çok az kaldı. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları

İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.

Rekorlara dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve birincisi olmuştur. İstanbul Havalimanı 5G'li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G'de geldiği aşamayı göreceğiz.