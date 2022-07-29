  • BIST 2.552,71
  • Altın 1014.262
  • Dolar 17.9045
  • Euro 18.3073
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 29 °C
»

5G dönemi başlıyor! İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek programda, 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşıyor.
5G dönemi başlıyor! İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanıyor

Bakan Karaismailoğlu, "Halkımızın 5G teknolojisine ulaşmasına çok az kaldı. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı." dedi.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları

İstanbul Havalimanı'ndayız. 75 milyon metrekare alanda 10 milyon lira yatırım yaptırılarak 25 milyar Euro devlete kira verecek bir proje olmuştur. İstanbul Havalimanı'nın almadığı ödül, kırmadığı rekor kalmadı.

Rekorlara dünya çapında birinciliklere doymayan İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun ve birincisi olmuştur. İstanbul Havalimanı 5G'li havalimanı oluyor. Havalimanında belirli yerlerde 5G sinyali verilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G'de geldiği aşamayı göreceğiz. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Coğrafi işaretli 'Lapseki şeftalisi'nde yüksek verim beklentisi28 Temmuz 2022 Perşembe 14:44
  • Borsa İstanbul'da gong Koroplast için çaldı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:42
  • "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı28 Temmuz 2022 Perşembe 14:40
  • Diyarbakır'da suyla buluşan araziler çiftçinin gelirini artırıyor28 Temmuz 2022 Perşembe 13:28
  • Bakan Bilgin'den yeni EYT açıklaması28 Temmuz 2022 Perşembe 13:25
  • TİGEM 58 baş safkan Arap koşu tayı satacak28 Temmuz 2022 Perşembe 12:40
  • Kuru domatesin merkezi Torbalı, ürünün yaygınlaşmasına öncülük ediyor28 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • Çin'e beyaz et ihracatı son 12 ayda yüzde 353 arttı28 Temmuz 2022 Perşembe 12:38
  • Sivas'ın kaynak tuzu 7 ülkede tüketiliyor28 Temmuz 2022 Perşembe 12:37
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon ve faiz açıklaması28 Temmuz 2022 Perşembe 12:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti