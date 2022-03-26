ABB istasyon'da "tren" bekliyor

Etimesgut İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesini sonlandırması beklenen “alternatif yol çalışması”nın uzamasını sorguladığımız yazıya Büyükşehir’den cevap geldi.

Cevapta “4 demiryolu üst geçit köprüsü ile 1 alt geçit yapımını da içeren çalışmanın yüzde 97 oranında tamamlandığı, geriye kalan kısımlar için TCDD ile YHT’nin beklenildiği” ifade edildi.

Tamamı Fatih Akkaya’nın yazısında...

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Sorumuza Büyükşehir’den Cevap Geldi

“İstasyon’dan ne haber?” başlıklı yazımıza, Büyükşehir’den cevap geldi.

Cevaba geçmeden önce gelin yazımızı bir hatırlayalım:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın, seçim öncesi vatandaşa verdiği en önemli sözlerden biri “Etimesgut ve Sincanlıların trafik çilesine son verileceği”ydi.

Yavaş, Sincan ile Etimesgutluları şehir merkezine bağlayan ana arter olan İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar yapacağını ve buradaki trafik sorununu çözeceğini vaat etmişti.

Malum burada yaklaşık 20 yıldır büyük bir trafik çilesi yaşanıyor.

Ama gel gör ki 24 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Melih Bey, maalesef bu sorunu hep öteledi… Ta ki son yıllarına kadar… O zaman da çözüm için ömrü yetmedi.

Mustafa Tuna Bey ise, Sincan Belediye Başkanlığı yaptığından sorunun büyüklüğünü ve çözümün aciliyetini bildiğinden, Büyükşehir koltuğuna oturur oturmaz meseleye el attı, hatta bölgede kamulaştırma çalışmaları bile başlattı. Ancak seçimlere kısa bir süre vardı, çalışmalar ete kemiğe bürünemeden öylece kaldı.

Mansur Yavaş Bey, söz verdiği üzere, seçilip koltuğa oturunca burada hemen çalışmaları başlattı.

Sorunu 2 etaplı çalışmalarla çözeceğini söylüyordu Yavaş. İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi’nde köprülü kavşak çalışmaları yapılacaktı.

Nitekim bu çalışmalar 2020 yılı içinde gerçekleşti. Biri eski Hava Hastanesi önüne, biri de Türk Kızılayı yerleşkesi önüne olmak üzere iki adet köprülü kavşak yapıldı, yol genişletildi.

Böylelikle ilk etap sözü yerine getirilmiş oldu.

Peki ya sorunun asıl ayağı olan ikinci etap çalışmaları?

Türk Kızılayı Caddesi’nin devamı olan İstasyon Caddesi’nden söz ediyorum.

Burası için de ihaleler yapıldı, çalışmalara başlandı fakat ilan edilen tamamlanacağı tarihin üzerinden aylar geçmiş olmasına rağmen, bitirilemedi.

Evet, Sincan ve Etimesgut halkına yıllardır büyük bir trafik çilesi yaşatan İstasyon Caddesi’yle ilgili Mansur Bey’in verdiği söz ve başlattığı çalışmayı gündeme getirmiş ve “Bu kadar gecikmenin nedeni nedir? Niye bitirilemedi İstasyon?” diye sormuştuk.

Büyükşehir’den cevap cevapta, sözkonusu işin yüzde 97 oranında tamamlandığı belirtiliyor. Kalan kısım için ise YHT’nin beklendiği ifade ediliyor:

“Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi alternatif yol projesi sanat yapıları yapım işi % 97 tamamlama aşamasına gelmiştir.

Geriye kalan; YHT bakım köprüsü prefabrik kiriş montaj işleri TCDD'nin günün belirli saatlerinde enerji hatlarındaki elektriği kesmesi doğrultusunda yapılabilmektedir.

Aynı köprünün diğer kısmında ise TCDD’ye ait hatlarını deplase etmesi gerekmektedir. TCDD'nin deplase işlerini tamamlanmasına müteakip prefabrik kiriş montajları yapılacaktır.

Ayrıca güzergâhta asfalt çalışmaları devam etmektedir.”

Evet cevap böyle.

Malum Elvankent, Sincan ve Etimesgut bölgesini şehir merkezine taşıyan bölgenin en önemli arteri niteliğindeki İstasyon Caddesi'ne alternatif yapılan bulvar, 5 kilometre uzunluğunda 4 demiryolu üst geçit köprüsü ile 1 alt geçit içeriyor. TCDD Genel Müdürlüğü'nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak inşa edilen bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçiyor.

Büyükşehir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Basın Yayın Şube Müdürlüğü’ne sorularımıza cevap, çalışmalara ilişkin bilgi verdiği için teşekkür ediyorum.

Bu bilgilere göre, İstasyon’daki çalışmada son tuğla TCDD-YHT yetkililerinin yardımıyla konulacak.

TCDD’de de bizim, YHT’de de bizim, Büyükşehir de… Hepsi kamu kurumu.

Halka hizmette elele vermeleri ne güzel…

Bizler de medya mensupları olarak halkın yanında, kamu yararına yayıncılık yapıyoruz. Bir nevi vatandaş adına kamu kurumlarını denetliyoruz.

Vatandaşın gündemindeki sorunları, kafasındaki soruları yetkililere ulaştırmaya-duyurmaya çalışıyoruz.

Bu sorunlara çözüm üretilmesi, sorulara cevap verilmesi bizleri de vatandaşı da memnun ediyor.

İşte İstasyon’daki çalışma. Anladık ki yarım kalmamış… Yüzde 97 oranında bitmiş, kısa bir süre içinde tamamlanıp

hizmete açılacak. Takibimizi bundan sonra bu bilgilere göre yapmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm kurumlardan, yetkililerden Allah razı olsun.

Hizmet hizmettir.

Her kim yapıyor ise takdir edilebilmeli, hakkı teslim edilebilmelidir.

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İstasyon’dan ne haber?