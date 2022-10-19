AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan: “Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız” dedi

Ayaş’ta Ankara İl Tarım Müdürlüğü’nün düzenlediği tohum dağıtım töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan; “Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız, asfaltı da atarız, sosyal yardımları da dağıtırız, metroyu da yaparız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş suya yüzde 50 indirim yapılmasının ardından ASKİ'ye kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, sosyal yardımların ertelendiğini duyurmuştu. Bu karara tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Partili İlçe Belediye Başkanları Ayaş'ta yapılan tohum dağıtımı töreninde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Hakan Han Özcan, 4 kere reddettikleri kademeli su tarifesinin CHP ve İYİ Parti oylarıyla mecliste kabul edilmesinin ardından özellikle kırsal kesimlerden gelen yüksek fatura şikayetleri nedeniyle suya yüzde 50 indirim talebinde bulunduklarını söyledi.



AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan Ankara İl Tarım Müdürlüğü tarafınca Ayaş’ta yapılan tohum dağıtma töreninde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şu başlıklara değenindi; "Seçimden önce Sayın Yavaş'ın 'köylerde su 3-5 kuruş olacak' vaadini hepimiz biliyoruz. Yine Sayın Yavaş'ın 'Su insan hakkıdır, Allah'ın suyu' ifadeleriyle suyun ucuza satılması vaadi de hepimizin malumu. Hatta belediyeler kar etmemeli anlamına gelen açıklamalarına da şahidiz. Tüm bu vaatlere, 'suyu ucuz satacağım' beyanlarına karşın Sayın Yavaş, Ankara'da suya astronomik zamlar yapmıştır. Seçimden önce ucuz su vadeden Mansur Yavaş bugün radikal bir zam savunucusuna dönüşmüştür. Bununla da yetinmemiş, zamlı su satmaya devam etmezse işçileri işten çıkartmakla, yardım alanların yardımını kesmekle ve Ankara halkını da hizmet etmemekle tehdit etmiş, garip gurebaya tehdit mesajları atmış, billboardlara çıktığı ilanlarla da Ankara halkına şantaja devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

ÖZCAN: “ZAM SAVUNUCUSU HALİNE GELDİ"

Mansur Yavaş'ın bu kararın ardından sosyal yardımları kestiğini belirten Özcan "Seçim öncesi suya indirim yapacağını söyleyenler, suya astronomik zam yaptı. Şimdi zam savunucusu haline geldi." dedi. Özcan, Mansur Yavaş'ın sosyal yardımlarla vatandaşı tehdit ettiğinin de altını çizdi. Özcan, Yavaş'ın seçim öncesi verdiği hiçbir projeyi ise gerçekleştiremediğine vurgu yaptı.

"ABB’DEN LİSTELERİ İSTEDİK”

ABB'den sosyal yardımların ertelendiğine dair vatandaşlara atılan mesajlara tepki gösteren İl Başkanı Özcan "Gerçekleştirdiğini tek bir projesi vardı, sosyal yardım o balonda geçtiğimiz hafta attı mesajla söndü. Atılan mesajda hadsiz ifadelerle yardımların durdurulduğunu söyledi. Ankaralılar hiç endişe etmesin, AK Partili belediyeler olarak biz bunları yapacağız." şeklinde konuştu. Özcan "Hükümetimizle, belediyemizle biz Ankara'yı bu CHP zihniyetine teslim etmedik, etmeyeceğiz." Şeklinde konuştu. AK Parti İl Başkanı Özcan, sosyal yardım alan vatandaşların listesini ABB'den istediklerini dile getirdi.

“YAPAMIYORSANIZ BIRAKIN”

Mansur Yavaş'ı istifaya davet eden Hakan Han Özcan "Yapamıyorsanız bırakın. Suyu da ucuza satarız, asfaltı da atarız, sosyal yardımları da dağıtırız, metroyu da yaparız, Ankara'yı özlenen belediyeye kavuştururuz. Personele ayda 120 milyon bütçe ayırılmaktadır. Bu senede 1.5 milyar TL'yi bulmaktadır. Sırf diyet ödemek için personel alınmıştır. Yatırım yapmak hizmet etmek yerine algı yapmak için sosyal medya aktarılan milyonlarca liraya dikkatinizi çekmek isterim. Mansur Yavaş kişisel reklamları için milyonlarca lira harcamaktadır. Ankaralıya harcanması gereken paralar alkış ve beğeni almak için çarçur edilmektedir. Konserlere milyonlarca lira harcanmaktadır."

250 TON TOHUM DAĞITILDI

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirmesi Projesi' kapsamında, Ankaralı çiftçilere 250 ton buğday tohumu desteği sağladı. Ankara’nın Ayaş ilçesinde yapılan törenine AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Partili Belediye Başkanları ve çok sayıda Ayaşlı çiftçi katıldı.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-