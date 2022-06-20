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Akaryakıt zamları belimizi büküyor

Akaryakıt fiyatlarının esnafı mağdur ettiğini söyleyen pazar esnafı Salih Aktaş, “Kazandığımız mazota gidiyor. Akaryakıta gelen zamlara biran önce çözüm bulunmalı” dedi.
Akaryakıt zamları belimizi büküyor

Son günler de gündemden hiç düşmeyen akaryakıt zamları en çok araçla iş yapan esnafı etkiledi. Esnaflar mazot fiyatlarının neredeyse kazanca ortak olduğunu dile getirdi. Artan yakıt fiyatlarına rağmen tezgâhtaki fiyatların değişmediğini söyleyen Aktaş, “Kazandığımız mazota gidiyor. Akaryakıta biran önce çözüm bulunmalı yoksa büyük sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz” dedi. 

MASRAFLARI ZOR KARŞILIYOR

Zamları esnaf koymadığını, esnafın da evini geçindirmeye çalıştığını ifade eden Aktaş, “ Vatandaşı zor duruma sokmamak adına artan akaryakıt fiyatlarını tezgâhlara yansıtmıyoruz. Zamlar satış fiyatlarına yansımayınca bütün yük bizim sırtımıza kalıyor. İşlerin eski tadı kalmadı.  Kazancımız masrafları zor karşılıyor. Evimizi geçindirmekte zorlanıyoruz. Masrafların artmasıyla beraber sattığımız malı geri yerine koymakta zorlanıyoruz. Yüksek fiyattan aldığımız malı üzerine kar koyarak fiyat belirlediğimizde bu vatandaşın tepkisine sebep oluyor. Zamları esnaf koymuyor. Bizde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

İKİ KATI AŞKIN ZAM GELDİ

Kullandıkları poşetlere iki katından fazla zam geldiğini dile getiren Aktaş, “Zincir marketler poşetleri para ile satıyor. Biz bedava veriyoruz. Poşete gelen zamlarda masraflarımızı artırdı. Poşet fiyatları iki katı zamlandı. Masraflarımız artıyor ama kazancımız artmıyor. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını istiyoruz. Masraflara gelen zamlar ile tezgâha yansıyan zam aynı değil elimizden geleni yaparak bunları vatandaşa yansıtmamaya çalışıyoruz. Yine de arada biz kalıyoruz. Vatandaş fiyatlar yüksek olunca esnafın çok kazandığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.   

SEL ZAMLARI TEZGÂHA YANSIMADI

Ülke genelini etkisi altına alan sel felaketinin faturasının henüz çıkmadığını söyleyen Aktaş, “ Son günlerde yaşadığımız sel felaketi daha tezgâhlara yansımadı. Eğer tarım alanları ve seralar afetten etkilendiyse fiyatlara yansıyacaktır. Ürün ne kadar az olursa fiyatı o kadar artar. Esnaf olmak kolay bir iş değil. Pazar esnafı olmak gece gündüz çalışmayı gerektiren ağır bir iş” dedi.

Faruk Gökyurt - ilk sayfa


 
 

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