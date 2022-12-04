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AKSARAY'da 12 yaşındaki İ.S.O, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. İ.S.O., polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.

AKSARAY'da 12 yaşındaki İ.S.O, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. İ.S.O., polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.
AKSARAY'da 12 yaşındaki İ.S.O, babasına ait hafif ticareti aracı kullanırken polis ekiplerine yakalandı. İ.S.O., polise ''Ağabey kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim?'' dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki uygulama noktasında İ.S.O.'nun kullandığı 51 AF 878 plakalı hafif ticari aracı durdurdu.

Yapılan incelemede sürücünün 12 yaşında olduğu belirlendi.

İ.S.O., sanayi sitesinde markette çalıştığını belirterek, ''Ağabey sanayi sitesine gidiyordum. Kaç para ceza yedim? Kaç yaşında araç kullanabilirim ?'' dedi.

Polis, İ.S.O.'ya "18 yaşında" cevabını verirken araç, olay yerine gelen yakını Ekrem O.'ya teslim edildi. Babaya 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

İŞTE O ANLAR

 

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