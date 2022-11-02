Aktar Gürer: “Doğal beslenip, bitkilerden de destek alarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz”

Etimesgut’ta uzun yıllar aktarlık yapan Ali Gürer kışın gelmesiyle artan soğuk algınlığına iyi gelen bitkileri anlattı. Gürer; “Talepler gelmeye başladı. Vatandaş bağışıklığını güçlendirmek için kimyasal ilaçlara değil doğal yollara başvuruyor” dedi.

Havaların soğuması ve kış aylarının gelmesi vatandaşları aktar dükkânlarına ve doğal bitkilere yönlendirdi. Uzun yıllar Etimesgut’ta aktarlık yapan Ali Gürer vatandaşın soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak ve daha çabuk iyileşebilmek için doğal bitki çaylarını kullandığına dikkat çekti. Aktar Ali Gürer, “Aktar dükkânlarına ve doğal bitkilere talepler arttı. Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonları vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla insanlar doğal karışımlar içiyor. Vatandaş kimyasal ilaçlara değil doğal ürünlere başvuruyor” dedi. Gürer doğal bitkilerin işlevlerini ve kış aylarında en çok hangi ürünlere rağbet olduğunu haberimizde anlattı.

“DOĞAL ÇAYLAR VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR”

“Soğuk algınlığını ve gribal enfeksiyonları vücut savunmasını arttırarak engelleyebiliriz” sözleri ile doğal bitkilerin bağışıklık sistemine fayda sağladığını vurgulayan Gürer şöyle devam etti; “Doğal beslenip, bitkilerden de destek almamız gerekir. Bunları kullandığımızda vücudun savunması artacak, savunması ve antioksidan özelliği artan vücudun da direnci de gelişecektir. Sayacağım bitkileri çay gibi demlediğimizde vücudun savunmasını artırıp, kırgınlığı azaltırız. Zencefil, zerdeçal, havlıcan, tarçın, karanfil, kuşburnu, kebabiye ve bunların ekinizya ve ıhlamuru karıştırdığımızda meydana gelen çay vücut direncimizi artırır. Grip, nezle ve soğuk algınlığında vücudun direnci azaldığı için bitki çayları direnci artıracaktır.”



“KIŞ ÇAYLARINA TALEP ARTIYOR”

Kış çayı ürünlerine talebin arttığını belirten Gürer, “Gribal enfeksiyonların arttığı bu dönemde ıhlamur, ada çayı, kış çayı dediğimiz ürünleri ve macun gruplarına talep arttı. Bu bitkilerin vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkileri var. Boğaz ağrısının hafif atlatılmasını için ada çayı kullanıyor müşteriler. Oradaki iltihaplı bölgeyi sökü atmasından dolayı hem de terleme yoluyla bu hastalığı atlatmaya yönelik bir hatasızlık olduğu için vücut ısısını dengeliyor ve artırıyor. O yüzden de terlemeyi kolaylaştırıyor’’ şeklinde konuştu.

“IHLAMUR EN ÇOK SATILAN ÜRÜNLERDEN BİRİ”

Gürer, “Şuanda ıhlamur bu dönemde en çok satılan ürünlerden biri. Bitki konusunda vatandaşların akını var. Soğuk algınlığı ile alakalı tavsiyem vücudun zinde kalmasını sağlayabilecek ürünlerin kullanılması gerekiyor. O yüzden ıhlamur, ada çayı, narçiçeği, zencefilli macunu gibi ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.



“AMAÇ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK”

Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlar öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi şeylerden dolayı bizlere geliyorlar. Ihlamur veriyoruz. Ihlamurun içerisine atılan zencefil, havlıcan, tarçın karanfil, kuşburnu gibi ürünler veriyoruz. Bunlar kaynatıp içildiği zaman iyi geliyor. Bunlar hem göğsü yumuşatıyor hem de balgam söktürüyor. Hem de nefes darlığına iyi geliyor. Girip ve soğuk algınlığı için zeytin yaprağı kekik, çam kozalağı pekmezi, çam kozalağı pekmezini de öneriyoruz. Biz her sene vatandaşlara bunları veriyoruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek amacıyla insanlar bunu içiyor.”

“KİMYASALDAN KAÇIP DOĞALI TERCİH EDİYORUZ”

Yıllardır aktarlık yapan Ali Gürer, mevsimsel geçişlerde vatandaşlar grip ve nezleden korunmak için kimyasal ilaçlardan kaçıp doğal bitkiler kullandığına değinerek açıklamalarına şu şekilde son verdi; “Özellikle mevsimsel geçişlerde soğuk algınlığı çok fazla oluyor. Bu yüzden koruyucu yönünün güçlendirmek için bitkisel çaylar alıyoruz. Biliyorsunuz şu anda birçok gıda ürünleri doğal değil, bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu dönem de önlemimizi almak için aktarlardan doğal malzemelerimizi alıyorlar. Vatandaşlar, kimyasal ilaçlardan uzak durarak elimizden geldikçe doğal yollara başvuruyor.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-