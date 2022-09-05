Alım gücü kalmadı, ikinci el eşya pazarı tercih edilmeye başladı

Tunalı’da ikinci el kıyafet mağazası işleten Gülşen Mansur, alım gücü olmadığından ötürü ikinci el eşyaların daha çok tercih edildiğini belirterek, “Eskinin dokusu, yaşanmışlığı ve fiyatların uygun olması insanları ikinci ele itiyor” dedi.

Tunalı Çelikler Pasajı ’nda 15 yıldır antik ikinci el kıyafet satışı yapan Gülşen Mansur, insanların geçmişe özlem duyması ve var olan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci el eşya pazarının daha çok tercih edildiğini dile getirdi. Mansur, “Eskinin dokusu, kokusu, yaşanmışlığı ve fiyat ların daha hesaplı olması insanları sıfırdan çok ikinci ele itiyor. İnsanların artık alım gücü yok. Maddi gücü yerinde olup, sıfır eşya alabilecek olan kişilerde buraya geliyor. Çünkü bir markanın ürününü piyasada çok yüksek rakamlara bulabilecekken bu dükkân larda daha uyguna alabiliyorlar. Bu durum da insanların işine geliyor” dedi.

Her ürün temizlenerek, yerleştiriliyor

Mansur, müşterilerden aldığı ürünleri direk mağazasına koymadığını, her ürünü temizleterek yerleştirdiğini dile getirerek, “Uzun yıllar burada olduğum için insanlar beni tanıyor ve belli bir müşteri ağım var. Bu durumda da daimi müşterilerim benim başkasından aldığım ürünü temizlettiğimi bildiği için yıkayıp, temizleterek getiriyorlar” açıklamalarında bulundu.

Dönem ürünleri kiralanabiliyor

Mansur, “Ürünlerim her yerden geliyor, getirenler oluyor. Ben İstanbul’dan getirtiyorum. İnternette ürün kovalamama gerek kalmıyor. Onun dışında buraya eski zamanları yansıttığı için dönem ürünlerini kiralamak isteyen tiyatrodan arkadaşlar geliyor. Kiralık olarak da ürünlerim kullanılabiliyor” dedi.

İndirim askıları öğrencilerin tercihi

Müşterilerin elden çıkarmak istedikleri ürünleri getirerek sattıklarını belirten Mansur, her ürünü alamadığını söyledi. Mansur, müşteri tutumunu ise şu şekilde aktardı; “Müşteri her ürünü almadığım için kızıyor. Bende bu ürünler için şöyle bir çözüm buldum. ‘Bunları mutlaka elimden çıkarmam gerekiyor’ diyen müşterilerimin ürünlerini normalde almayacaksam da alıp indirim askılarına koyuyorum. İndirim askıları da daha hesaplı olduğu için hemen bitiyor, genellikle öğrenciler indirim askılarını tercih ediyor” şeklinde konuştu.

Dönem ürünleri daha hızlı satılıyor

“Burada en eski ürün 40’lı yıllara dayanıyor. Anane, dede vs. gibi bu ürünler mutlaka birinin evinde var olan ürünler ve bu ürünlere kolay rastlanmadığı için en hızlı tükenen ürünler oluyor” diyerek dönem ürünlerinin daha hızlı satıldığına dikkat çeken Mansur, ürün alırken dikkat ettiği unsurları şöyle aktardı; “Bir ürünü alırken markasına, kalitesine, yıpranma durumuna, temizliğine bakıyorum. Kullanılamayacak haldeki ürünleri almıyorum.”

“Yaşanmışlığı seviyorlar”

Mansur, “Ürünler çok kullanılmış bile olsa burada satılan ürünler piyasanın altında olduğu için insanların hoşuna gidiyor. Çünkü artık sıfır bir eşya alamıyorlar, alım gücü yok. Bir de şöyle bir durum var bazı insanlar parası olsa dahi ikinci el kıyafet tercih edebiliyor. Bir markanın çantasını çok yüksek fiyatlara piyasadan almak varken, onu daha uygun fiyatlara alabiliyor. Mesela İstanbul’daki ikinci ellere bakın bazı ünlüler hep oralardan kıyafet alır. Çünkü onlar o dokuyu, yaşanmışlığı seviyor.

Her ürün alınabilir mi?

Burada dönem kıyafetlerinden normal günlük kıyafetlere, ayakkabıdan şapkaya, parfümden makyaj malzemesine kadar her şey bulunuyor. Müşterilerden ürün alırken zorlandığım şey her ürünü almam gerektiğine inanmaları. Artık yıllarca bu işi yaptığımdan ötürü ‘hangi ürün satılır, satılmaz?’ biliyorum. Almak istemediğim zaman da ısrarla vermek istiyorlar. Çünkü herkes evinde kullanılmayan eşyaları elden çıkarmak istiyor. Herkese göre ürünü çok değerli ama işin mutfağında olduğunuzda değer kavramının şekillendiğini görüyorsunuz” dedi.

İnsanlara hoş geliyor

Mansur, “15 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Aslında eskinin dokusu, kokusu, yaşanmışlığı insanları çekiyor. İnsanlara hoş geliyor” ifadelerini kullandı.

Eskiye özlem arttı

İkinci el mağazasında her dönemin ürününün bulunduğunu kaydeden Mansur, “En eski ürün 40’lı yıllara dayanırken, güncel ürünlerde burada yerini alabiliyor. Bence insanlar geçmişe özlem duydukları ve ekonomik sıkıntılardan ötürü bu mağazayı tercih ediyor. Keşke piyasa daha iyi ve canlı olabilse” şeklinde konuştu.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-