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Alpaslan Karaelmas Ekspresi Çerkeş'e uğradı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara-Zonguldak hattında sefer yapacak Karaelmas Ekspresi ile geldiği Çankırı'nın Çerkeş ilçesini gezdi.
Alpaslan Karaelmas Ekspresi Çerkeş'e uğradı

Turizmcilere güzergâhının tanıtılması amacıyla Ankara'dan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile gelen Alpaslan, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve beraberindeki turizmcilerle ilçeyi gezdi.

TARİHİ KEMER KÖPRÜ, 4.MURAD HAMAMI PİR-İ SANİ TÜRBESİ

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı tarafından karşılanan Alpaslan ile beraberindekiler, ilçede tescilli konakları, tarihi kemer köprüyü, 4. Murad Hamamı ve 4. Murad Camisi ile Pir-i Sani Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti. Alpaslan ile beraberindekiler ziyaretlerinin ardından Karaelmas Ekspresi ile ilçeden ayrıldı. 
 

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