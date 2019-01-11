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Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2022 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranı merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2 Şubat 2022 ASKİ Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri.
Ankara Baraj Doluluk Oranı 2 Şubat 2022 - ASKİ

Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. 02.02.2022 Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 2022 Ankara baraj doluluk oranları..

Dört mevsimi birden yaşadığımız güzel ülkemizin başkenti Ankara'da mevsimlere göre değişkenlik gösteren yağışlar, haliyle barajların doluluk seviyelerini de etkiliyor. Genellikle kurak geçen yaz mevsimlerinde baraj doluluk oranlarımızda düşüş yaşansa da, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde yağan kuvvetli yağmur ve kar yağışları ile barajlarımızın doluluk seviyesinde artış oluyor. 

Başkent Ankara'daki barajlarda ne kadar su olduğu, doluluk oranlarının hangi seviyede olduğu vatandaş tarafından merak ediliyor. İnsanlar yaşadıkları ilçe ve mahallelere gelen su miktarını öğrenmek istiyor. 

Ankara'da barajlara gelen günlük su miktarı nedir?

Sizler için ASKİ'nin resmi sitesinden derlediğimiz bilgilere göre Ankara'daki barajların güncel doluluk oranı ve su seviyesini paylaşıyoruz. İşte 2 Şubat 2022 ASKİ Ankara baraj doluluk oranları ve su seviyeleri:

Ankara barajlardaki su seviyesi ASKİ

Barajların Toplam Hacmi (m3): 1.584.013.000 m3

Tarih: 02.02.2022

Barajlarımızdaki Su Miktarı: 314.346.000 m3

İvedik Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 1.247.000 m3

Çamlıdere Barajından Çekilen Su Miktarı: 614.000 m3

Kurtboğazı Barajından Çekilen Su Miktarı: 177.000 m3

Kesikköprü Barajından Çekilen Su Miktarı: 456.000 m3

Pursaklar Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 51.740 m3

Çubuk Su Arıtma Tesisinden Verilen Su Miktarı: 20.000 m3

Şehre Verilen Toplam Su Miktarı: 1.352.940 m3

Barajlara Gelen Su Miktarı: 1.050.104 m3

Ankara barajlarındaki toplam su seviyesi:  %19,84 (2 Şubat 2022 itibariyle )

Aktif Kullanılabilir Su Miktarı: 122.929.000 m3

Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi: %7,76

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