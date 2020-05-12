  • BIST 5.031,75
  • Altın 1077.864
  • Dolar 18.6325
  • Euro 19.6186
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Ankara hava durumu 02 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 02.12.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 02 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (02.12.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %68

Rüzgar Batı yönünden 9 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-041.jpg

02 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-041.jpg

02 Aralık, 03 Aralık, 04 Aralık, 05 Aralık, 06 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-042.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava durumu uyarıları ne anlama gelir? Hava durumu renk kodları nedir, hangi renk ne anlama gelir?01 Aralık 2022 Perşembe 13:33
  • Evcil hayvanlara çip takmada son tarihe dikkat! Nerede takılıyor, ücretli mi, cezası ne?01 Aralık 2022 Perşembe 12:04
  • Yarı otomatik ofsayt teknolojisi nedir? Dünya kupasında kullanılan sensörlü top nedir, ne işe yarar?01 Aralık 2022 Perşembe 10:59
  • Öz: Enflasyonu göz önünde bulundursak asgari ücret en az 10 bin olmalı01 Aralık 2022 Perşembe 04:35
  • Ahşap boyayarak stres atıyorlar01 Aralık 2022 Perşembe 04:30
  • Dünya Kupası Almanya Kosta Rika maçı hakemi kim? İlk kadın hakem Stephanie Frappart kimdir, nereli, kaç yaşında?30 Kasım 2022 Çarşamba 16:29
  • 2023 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? 2023 dini günler ne zaman?30 Kasım 2022 Çarşamba 15:35
  • Dünya şoförler günü nedir? Şoförler hangi zorlukları yaşarlar, uzun yol şoförleri yanlarında ne bulundurur?30 Kasım 2022 Çarşamba 15:23
  • Dünya Kupası'nda maç yönetecek ilk kadın hakem kim? Stephanie Frappart kimdir?30 Kasım 2022 Çarşamba 14:52
  • Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?30 Kasım 2022 Çarşamba 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti