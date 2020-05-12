  • BIST 4.105,46
  • Altın 985.432
  • Dolar 18.6007
  • Euro 18.1919
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 7 °C
»

Ankara hava durumu 04 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 04.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 04 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (04.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 4 derece

Nem en yüksek %80

Nem en düşük %37

Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün havanın (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-017.jpg

04 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-017.jpg

04 Kasım, 05 Kasım, 06 Kasım, 07 Kasım, 08 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-018.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunus Market kimin, sahibi kim, nereli? Fatih Ayhan kim?03 Kasım 2022 Perşembe 23:43
  • 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?03 Kasım 2022 Perşembe 14:51
  • Hibrit ameliyathane nedir? Hibrit ameliyathanelerinde kullanılan sağlık teknolojileri nelerdir?03 Kasım 2022 Perşembe 14:07
  • KPSS ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?03 Kasım 2022 Perşembe 13:38
  • Ankara’da kaç adet elektrikli otobüs var?03 Kasım 2022 Perşembe 13:29
  • 10 Kasım 2022 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 2023 resmi tatil günleri ne zaman?03 Kasım 2022 Perşembe 10:49
  • Ankarakart vize yenileme nerede, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Ankara öğrenci kartı vize yenileme nasıl yapılır?03 Kasım 2022 Perşembe 10:12
  • “Hukuk Bürosu” süsüyle sms tuzağına dikkat03 Kasım 2022 Perşembe 05:01
  • Türkiye'de zorunlu anaokulu eğitim yaşı 5'e çekiliyor03 Kasım 2022 Perşembe 04:31
  • Aktar Güler: “Doğal beslenip, bitkilerden de destek alarak bağışıklığımızı güçlendirebiliriz”03 Kasım 2022 Perşembe 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti