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Ankara hava durumu 05 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.12.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 05 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (05.12.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %90

Nem en düşük %49

Rüzgar Doğu yönünden 7 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-044.jpg

05 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-043.jpg

05 Aralık, 06 Aralık, 07 Aralık, 08 Aralık, 09 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-044.jpg

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