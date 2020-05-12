Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (06.12.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %52
Rüzgar Doğu yönünden 6 km/s
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
06 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu
06 Aralık, 07 Aralık, 08 Aralık, 09 Aralık, 10 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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