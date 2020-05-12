Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (06.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 21 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %55
Nem en düşük %20
Rüzgar Güneydoğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
06 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
06 Kasım, 07 Kasım, 08 Kasım, 09 Kasım, 10 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.