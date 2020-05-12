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Ankara hava durumu 06 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 06 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (06.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 21 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %55

Nem en düşük %20

Rüzgar Güneydoğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-018.jpg

06 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-018.jpg

06 Kasım, 07 Kasım, 08 Kasım, 09 Kasım, 10 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-019.jpg

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