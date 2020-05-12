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Ankara hava durumu 07 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.12.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 07 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (07.12.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %88

Nem en düşük %52

Rüzgar Güneybatı yönünden 7 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-046.jpg

07 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-045.jpg

07 Aralık, 08 Aralık, 09 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-046.jpg

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