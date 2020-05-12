Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (08.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 5 derece
Nem en yüksek %96
Nem en düşük %62
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün havanın (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
08 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
08 Kasım, 09 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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