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Ankara hava durumu 09 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.12.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 09 Aralık 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (09.12.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 2 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %61

Rüzgar Batı yönünden 12 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-048.jpg

09 Aralık 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-047.jpg

09 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık, 12 Aralık, 13 Aralık 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-048.jpg

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