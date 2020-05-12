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Ankara hava durumu 09 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 09 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (09.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 16 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %92

Nem en düşük %38

Rüzgar Kuzey yönünden 6 km/sa

Ankara'da bugün havanın (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-021.jpg

09 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-021.jpg

09 Kasım, 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-022.jpg

gazeteilksayfa.com

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