Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 31 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %74
Nem en düşük %25
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
1 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran, 4 Haziran, 5 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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