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Ankara hava durumu 1 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 31 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %74

Nem en düşük %25

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-170.jpg

1 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-120.jpg

1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran, 4 Haziran, 5 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-120.jpg

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