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Ankara hava durumu 1 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 6 derece

En düşük hava sıcaklığı 1 derece

Nem en yüksek %96

Nem en düşük %60

Rüzgar Batı yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-109.jpg

1 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-051.jpg

1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart, 5 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-051.jpg

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