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Ankara hava durumu 1 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %52

Nem en düşük %24

Rüzgar Güney yönünden 20 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-129.jpg

1 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-075.jpg

1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan, 4 Nisan, 5 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-074.jpg

gazeteilksayfa.com

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