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Ankara hava durumu 1 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 01.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 1 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (01.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 4 derece

En düşük hava sıcaklığı -7 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %87

Rüzgar Güney yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-087.jpg

1 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-028.jpg

1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-027.jpg

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