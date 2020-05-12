Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (01.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 4 derece
En düşük hava sıcaklığı -7 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %87
Rüzgar Güney yönünden 12 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
1 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
1 Şubat, 2 Şubat, 3 Şubat, 4 Şubat, 5 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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