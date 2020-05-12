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Ankara hava durumu 10 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 30 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %77

Nem en düşük %34

Rüzgar Doğu yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-177.jpg

10 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-127.jpg

10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran, 13 Haziran, 14 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-127.jpg

gazeteilksayfa.com

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