Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (10.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 16 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %82
Nem en düşük %33
Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 8 km/s
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
10 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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