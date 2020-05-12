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Ankara hava durumu 10 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.03.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Mart 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.03.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 2 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %69

Nem en düşük %50

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (HAFİF KAR YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-115.jpg

10 Mart 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-059.jpg

10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart, 14 Mart 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-058.jpg

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