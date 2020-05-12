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Ankara hava durumu 10 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 20 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %31

Rüzgar Kuzeydoğu yönünden 11 km/sa

Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-155.jpg

10 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saaatlik-hava.jpg

10 Mayıs, 11 Mayıs, 12 Mayıs, 13 Mayıs, 14 Mayıs 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-103.jpg

gazeteilksayfa.com

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