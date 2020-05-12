Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (10.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 22 derece
En düşük hava sıcaklığı 12 derece
Nem en yüksek %74
Nem en düşük %29
Rüzgar Güneybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
10 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
10 Nisan, 11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
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