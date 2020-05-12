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Ankara hava durumu 10 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 10 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (10.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %51

Rüzgar Güney yönünden 16 km/sa

Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-104.jpg

10 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-010.jpg

10 Ocak, 11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-009.jpg

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