Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (10.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 5 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %48
Rüzgar Kuzey yönünden 16 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
10 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
10 Şubat, 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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