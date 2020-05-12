  • BIST 4.528,36
  • Altın 1050.309
  • Dolar 18.5651
  • Euro 18.9983
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara hava durumu 11 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.11.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Kasım 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;

Ankara'da bugün hava (11.11.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 17 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %66

Nem en düşük %29

Rüzgar Doğu yönünden 6 km/s

Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

anlik-023.jpg

11 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-023.jpg

11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;

5-gunluk-024.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kış lastiği ne zaman takılıyor, 2022 kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar, kış lastiği takmanın amacı nedir?10 Kasım 2022 Perşembe 15:03
  • Twitter resmi etiket ne demek, eski sistemden farkı ne, blue abone ne demek?10 Kasım 2022 Perşembe 14:40
  • 2022 Kasım ara tatil ne zaman, ara tatil kaç gün, okullar ne zaman ara tatil olacak?10 Kasım 2022 Perşembe 14:30
  • Elmadağlı: “200 kişi başvursa hepsi istihdam edilir”10 Kasım 2022 Perşembe 04:30
  • Ötük: "50 yaş altı körlüklerin bir numaralı sebebi diyabet"10 Kasım 2022 Perşembe 04:25
  • 2.000 Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar Mamak’ta başladı10 Kasım 2022 Perşembe 04:20
  • AK Parti’den CHP’ye katılan Necip Zeydan kimdir, nerelidir?09 Kasım 2022 Çarşamba 22:42
  • Ağaçtan üretilen elektrikli araç bataryası nedir, özellikleri neler? Lignin nedir?09 Kasım 2022 Çarşamba 16:12
  • Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne?09 Kasım 2022 Çarşamba 14:30
  • Mehmet Öz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, seçim sonucu ne oldu?09 Kasım 2022 Çarşamba 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti