Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;
Ankara'da bugün hava (11.11.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 17 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %66
Nem en düşük %29
Rüzgar Doğu yönünden 6 km/s
Ankara'da bugün havanın (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Kasım 2022 Ankara saatlik hava durumu
11 Kasım, 12 Kasım, 13 Kasım, 14 Kasım, 15 Kasım 2022 Ankara hava durumu 5 günlük;
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