Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 14 derece
En düşük hava sıcaklığı 8 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %57
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
11 Nisan, 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.