Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.01.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 4 derece
Nem en yüksek %89
Nem en düşük %55
Rüzgar Güney yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (YAĞMURLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu
11 Ocak, 12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.