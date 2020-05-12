Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (11.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 8 derece
En düşük hava sıcaklığı -3 derece
Nem en yüksek %87
Nem en düşük %53
Rüzgar Guney yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
11 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.