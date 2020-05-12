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Ankara hava durumu 11 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 11.02.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 11 Şubat 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (11.02.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %87

Nem en düşük %53

Rüzgar Guney yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-096.jpg

11 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-037.jpg

11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-036.jpg

gazeteilksayfa.com

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