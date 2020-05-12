Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.06.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 14 derece
Nem en yüksek %93
Nem en düşük %58
Rüzgar Batı yönünden 11 km/sa
Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu
12 Haziran, 13 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran 2022 Ankara hava durumu;
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