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Ankara hava durumu 12 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.05.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Mayıs 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.05.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 23 derece

En düşük hava sıcaklığı 8 derece

Nem en yüksek %81

Nem en düşük %21

Rüzgar Kuzey yönünden 14 km/sa

Ankara'da bugün hava (AZ BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-114.jpg

12 Mayıs 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-105.jpg

12 Mayıs, 13 Mayıs, 14 Mayıs, 15 Mayıs, 16 Mayıs  2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-105.jpg

gazeteilksayfa.com

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