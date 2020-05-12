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Ankara hava durumu 12 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.04.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Nisan 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.04.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 10 derece

En düşük hava sıcaklığı 3 derece

Nem en yüksek %83

Nem en düşük %32

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 23 km/sa

Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-136.jpg

12 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-084.jpg

12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-083.jpg

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