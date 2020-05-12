Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (12.04.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 10 derece
En düşük hava sıcaklığı 3 derece
Nem en yüksek %83
Nem en düşük %32
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 23 km/sa
Ankara'da bugün hava (ÇOK BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
12 Nisan 2022 Ankara saatlik hava durumu
12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan 2022 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.