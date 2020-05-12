  • BIST 2.072,66
  • Altın 799.85548
  • Dolar 13.7998
  • Euro 15.6754
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Ankara hava durumu 12 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12.01.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 12 Ocak 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (12.01.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 8 derece

En düşük hava sıcaklığı 5 derece

Nem en yüksek %94

Nem en düşük %82

Rüzgar Güneydoğu yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (KARLA KARIŞIK YAĞMURLU) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-073.jpg

12 Ocak 2022 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-012.jpg

12 Ocak, 13 Ocak, 14 Ocak, 15 Ocak, 16 Ocak 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-011.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mermerin yerini fayans aldı12 Ocak 2022 Çarşamba 04:04
  • Mustafa Arslanoğlu güven tazeledi12 Ocak 2022 Çarşamba 03:03
  • Bu Nasıl Vekil?12 Ocak 2022 Çarşamba 02:02
  • Geçmişten Geleceğe12 Ocak 2022 Çarşamba 01:01
  • LG TV güncelleme sorunu… LG TV nasıl güncellenir?11 Ocak 2022 Salı 15:27
  • Ankara’nın tüm güzelliklerini gün yüzüne çıkacak11 Ocak 2022 Salı 04:04
  • Arıdan süt üretiyor11 Ocak 2022 Salı 03:03
  • Sakal İrşada Engeldir diyen Reformistlere11 Ocak 2022 Salı 02:02
  • Kazakistan Olaylarının Perde Arkası!11 Ocak 2022 Salı 01:01
  • Elektronik Malzeme Satıcıları Odası Başkanı Necati Koyuncu stokçuları uyardı10 Ocak 2022 Pazartesi 05:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti