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Ankara hava durumu 13 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.06.2022 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Haziran 2022

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.06.2022)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 15 derece

Nem en yüksek %93

Nem en düşük %48

Rüzgar Kuzey yönünden 15 km/sa

Ankara'da bugün hava (GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-179.jpg

13 Haziran 2022 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-323.jpg

13 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran 2022 Ankara hava durumu;

5-gun-hava-129.jpg

gazeteilksayfa.com

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