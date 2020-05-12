Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (13.02.2022)
En yüksek hava sıcaklığı 9 derece
En düşük hava sıcaklığı 1 derece
Nem en yüksek %92
Nem en düşük %54
Rüzgar Doğu yönünden 19 km/sa
Ankara'da bugün hava (PARÇALI BULUTLU) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
13 Şubat 2022 Ankara saatlik hava durumu
13 Şubat, 14 Şubat, 15 Şubat, 16 Şubat, 17 Şubat 2022 Ankara hava durumu;
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